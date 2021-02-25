Выдача микрозаймов в Удмуртии за январь выросла на 13,2%

За январь 2021 года в Удмуртии выдали 23,08 тыс. микрозаймов. Это на 13,2% больше, чем за январь прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача за указанный период выросла на 23,1% — с 1,52 млн ед. до 1,88 млн ед.

Наибольшее количество микрозаймов за январь выдали в Москве (97,9 тыс. ед.), Московской области (87 тыс.), Краснодарском крае (73,8 тыс.), Свердловской области (68,4 тыс.) и Башкортостане (64,9 тыс.). Самый значительный рост выдачи по сравнению с январем 2020 года отметили в Ставропольском крае (на 60,1%), Московской области (на 49,9%), Ханты-Мансийском АО (на 42,8%), Москве (на 42,8%) и Краснодарском крае (на 38,7%). В некоторых регионах зафиксировали снижение выдачи, наибольшее — в Архангельской (на 11,5%) и Белгородской (на 10%) областях.

«После сокращения весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» не только полностью восстановилась, но возобновила рост. Так, начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.