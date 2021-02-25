«Руслайн» возобновляет рейсы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Руслайн» сообщила о возобновлении полетов по направлениям Воронеж — Москва и Воронеж — Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург можно будет улететь в 7.40 с 28 марта ежедневно, кроме воскресенья, в Москву — в 7.55 со 2 апреля ежедневно, кроме пятницы и воскресенья. Обратные рейсы также планируются соответственно шесть и пять раз в неделю в 21.55 и 21.00.

Все рейсы выполняются на 50-ти кресельных Bombardier CRJ-100/200. Минимальная стоимость билетов в одну сторону — от 2,5 тыс. руб. при сообщении с Москвой и от 4,35 тыс. руб. — с Санкт-Петербургом.

Валерия Розбот