Казань вошла в число популярных для путешествий на Масленицу городов

Казань заняла восьмое место среди самых популярных для путешествий на Масленицу городов страны. Рейтинг городов составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В среднем туристы бронируют отдых в Казани на 2,5 ночи. На эти цели они потратят по 2 тыс. руб. в сутки.

Лидером среди самых популярных городов для путешествий на Масленицу стала Ялта. Второе место занял Сочи, третье — Шерегеш. Помимо Казани в топ-10 вошли такие города, как Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Суздаль и Домбай.

Всего туристы в среднем бронируют отдых в России от двух до семи ночей. На эти цели они тратят от 1,2 до 13,3 тыс. руб. в сутки.

"Ъ-Казань"