Волгоградского экс-начальника отдела полиции осудят после гибели 11 человек

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СУ СКР завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского ЛУ МВД на транспорте. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СКР на транспорте.

По данным следствия, обвиняемый знал, что судовладелец управляет не зарегистрированной плавучей дачей, не имея при этом навыков судовождения и соответствующих документов, при этом не пресек противоправные деяния мужчины, так как находился с ним в приятельских отношениях. 11 июня 2018 года судовладелец, управляя маломерным судном, допустил его столкновение с теплоходом, в результате чего десять пассажиров и сам судоводитель скончались на месте, другие пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело с утвержденным Южной транспортной прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай