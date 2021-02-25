Замглавы управления ЖКХ из Самарской области подозревается в покупке непригодной квартиры для детей-сирот

Следствие обратилось в прокуратуру Богатовского района Самарской области с ходатайством об отстранении от должности заместителя руководителя районного Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Надзорное ведомство поддержало просьбу. Ранее в отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По версии следствия, в результате незаконных преступных действий должностного лица администрацией района в декабре 2019 года заключен муниципальный контракт на приобретение заведомо непригодной для проживания квартиры для последующего предоставления детям-сиротам»,– говорится в сообщении.

Райсуд удовлетворил ходатайство об отстранении чиновницы от должности. В настоящее время продолжается предварительное следствие по уголовному делу.

Георгий Портнов