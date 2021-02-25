Дополнительные поезда будут курсировать из Нижнего Новгорода в Москву до сентября

Количество рейсов фирменного поезда «Нижегородец» на маршруте Нижний Новгород – Москва увеличат до 4 сентября, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД). Ранее предполагалось, что дополнительные поезда будут курсировать только до мая.

Как ранее сообщалось, дополнительно к основному расписанию поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода по четвергам и воскресеньям в 23:35, прибытие в Москву – по пятницам и понедельникам в 06:28. Обратно поезд будет отправляться в эти же сутки в 23:55.

Анастасия Еремина