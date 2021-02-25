В Ростовской области весной Мясниковский МЭОК начнет принимать отходы

Весной 2021 года Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) начнет принимать отходы, сообщает пресс-служба ГК «Чистый город» (региональный оператор по обращению с ТКО).

Как сказано в сообщении, сейчас подходят к концу работы по возведению первых двух этапов экокомплекса. Сейчас на объекте возведена первая очередь полигона, введена в эксплуатацию подъездная дорога, а также завершается обустройство хозяйственной зоны комплекса. «В ближайшие месяцы на территории МЭОКа начнет работу мобильный мусоросортировочный комплекс. Сейчас ведется монтаж оборудования, Этот комплекс будет работать параллельно с уже действующим сортировочным цехом в Советском районе Ростова»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева