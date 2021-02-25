32 поддельные банкноты выявили в Удмуртии за октябрь-декабрь 2020 года

За четвертый квартал 2020 года в банковском секторе Удмуртии изъяли из обращения 32 банкноты с признаками подделки. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает отделение Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Отметим, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тыс. руб. За четвертый квартал было обнаружено 26 таких банкнот. Также изъяты 10 купюр номиналом 1 тыс. руб. и одна в 500 руб. Фальшивые монеты Банка России и иностранная валюта за указанный период не выявлены.