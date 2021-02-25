В Татарстане выдача кредитов наличными сократилась на 8%

В январе 2021 года в Татарстане число выданных кредитов наличными составило 32 тыс., что на 8% меньше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом выданных кредитов наличными по итогам января 2021 года. Лидером стала Москва с 62,2 тыс. кредитов. Второе место заняло Подмосковье (60,5 тыс. кредитов). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (37,8 тыс.) В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край и Свердловская область.

Всего в России в январе выдали 1,2 млн кредитов наличными, что на 3% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"