Умер уральский режиссер-постановщик Александр Волик

Скончался заслуженный деятель искусств России, уральский режиссер-постановщик Александр Волик. Об этом сообщил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков на своей странице в Facebook.

«Ушел из жизни Александр Сергеевич Волик. Сложно себе представить человека из сферы культуры Екатеринбурга, который бы не участвовал в его проектах. Это как раз тот случай — широко известный в узких кругах. Спасибо за все, дорогой Александр Сергеевич»,— написал господин Марков, добавив, что о времени и месте прощания станет известно позднее.

Александр Волик окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). С 1981 по 1990 год работал режиссером-постановщиком в Свердловской филармонии. В 2006 году ему указом президента России присвоено звание заслуженного деятеля искусств. Господин Волик был главным режиссером многих крупных праздников в Свердловской области, в том числе мероприятий ко Дню победы, дню города Екатеринбурга, форумов и фестивалей. Всего он осуществил более 300 постановок.

Михаил Мананников