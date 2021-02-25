Объем дорожного фонда Кубани в текущем году составит 35,4 млрд рублей

Средства дорожного фонда Краснодарского края, который в 2021 году составит 35,4 млрд руб., будут направлены на развитие сети автодорог регионального и местного значения, сообщила администрация региона. Объем фонда увеличился по сравнению с прошлым годом на 2,2 млрд руб.

В текущем году за счет средств фонда будет предложено строительство обходов станицы Ленинградской и города Тимашевска, а также Яблоновского моста в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации края. Кроме того, в этом году в крае дорожники приступят к проектированию новой подъездной дороги к аэропорту Краснодара. Всего в этом году планируется построить, отремонтировать и реконструировать порядка 620 км дорог.

Анна Перова, Краснодар