Вывезли колеса

В условиях экономического спада и недостатка средств для развития бизнеса лизинг может стать достойной альтернативой банковскому кредиту. Согласно данным подкомитета по лизингу совета ТПП РФ по финансово-промышленной политике, наиболее актуальны лизинговые услуги в Свердловской и Челябинской областях. За девять месяцев 2020 года в общей сложности на этих территориях было заключено почти 6,5 тыс. лизинговых договоров. Участники рынка уверены, что перспективность и привлекательность лизинговых услуг будет только расти как за счет доступности ставок, так и за счет расширения круга клиентов и предметов лизинга.



По предварительным данным агентства «Эксперт РА», объем нового бизнеса российского лизингового рынка по итогам 2020 года составил 1,4 трлн рублей. Темпы прироста впервые достигли отрицательных значений — минус 6%. Уменьшение спроса сильнее всего затронуло сегмент пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, недвижимости. «У игроков, в портфеле которых большую долю занимает авиация, недвижимость, объемы нового бизнеса к концу 2020 года могли снизиться на 30–40%»,— отметил генеральный директор «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.

Самым напряженным временем для лизинговых компаний стали апрель–май 2020 года, когда были введены ограничения на перемещение и прямой запрет деятельности в отдельных регионах. «Это сильно повлияло на объем нового бизнеса во всех сегментах. Однако в Уральском федеральном округе нашей компании удалось увеличить количество сделок до 2,1 тыс. (+2%)»,— рассказал коммерческий директор ГК «ВТБ Лизинг» Евгений Татаринов.

О сложности этого периода говорят и другие участники рынка, однако отмечают, что третий квартал 2020 года дал предпосылки и надежду для улучшений финансовых показателей к концу года. «Наиболее тревожным для рынка был второй квартал прошлого года, но уже в третьем квартале стало понятно, что год для рынка окажется лучше, чем можно было бы ожидать. Второй волны серьезных ограничений, подобных весенним, для бизнеса не случилось, и мы видим в целом незначительное проседание рынка по итогам девяти месяцев»,— пояснил Вячеслав Спиров.

Часть лизинговых компаний на Урале смогла выйти по итогам года в плюс. «Мы смогли обеспечить обычное функционирование компании в условиях пандемии и самоизоляции. По итогам года рост нового бизнеса составил более 10%»,— рассказал заместитель генерального директора по Уральскому региону компании «Сименс Финанс» Вадим Константинов. По его словам, таких результатов компания смогла достичь благодаря своевременной перестройке работы с клиентами по рассмотрению их заявок на лизинг в онлайн-режиме, включая подписание договоров с лизингополучателями и продавцами предметов лизинга через электронные цифровые подписи и системы электронного документооборота.

Повышенным спросом в 2020 году пользовались многие виды сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, оборудования для пищевой промышленности, машиностроения и металлургии, а также медтехника и фармацевтическое оборудование, отмечают участники рынка. Безусловным драйвером рынка стал автолизинг.

Автолизинг в драйве

На фоне общего падения участники рынка выделяют автолизинг как один из основных драйверов роста, который может остаться таковым и в 2021 году. Так, лизинговый портфель «Райффайзен-лизинга» за 2020 год вырос на 25%. «Весомый вклад в прирост нового бизнеса оказал автолизинг. Отдельно отмечу существенный, на несколько десятков процентов, прирост показателей нового бизнеса по Уралу, хотя он был в основном вызван несколькими крупными сделками, реализованными в 2020 году»,— рассказал генеральный директор компании «Райффайзен-лизинг» Виталий Милованов.

Существенный интерес к этому сегменту на Урале подтверждают и данные «ВТБ Лизинга». «В УрФО наши клиенты проявляли интерес именно к этому сегменту, его доля в новом бизнесе компании составила 73%. Несмотря на неблагоприятную ситуацию в некоторых регионах мы даже нарастили объемы продаж. Так, в Тюмени мы передали клиентам на 20% машин больше, чем годом ранее, в Нижневартовске рост составил 17%, в Кургане — 15%. Больше всего автомобилей юридические лица и индивидуальные предприниматели брали в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске»,— сообщил Евгений Татаринов.

В пресс-службе лизинговой компании «Европлан» пояснили, что автолизинг в 2020 году стал закономерным ответом на растущие цены на автомобили, на сложности оформления автокредита, а также понимание того, что общая стоимость владения автотранспортом также растет. В течение года «Европлан» заключил более 52 тыс. лизинговых сделок. Самыми популярными моделями автомобилей у лизингополучателей стали Kia, Lada, Volkswagen. При этом показатели по итогу по автолизингу могли быть значительно выше, если бы не закрылись заводы-производители. «Сложилась экстраординарная ситуация: заводы остановили производство автомобилей, что привело к дефициту, когда уже ограничения были сняты»,— отметили в пресс-службе «Европлана»

По данным автоцентра «Восточный ветер», доли в физическом объеме отгруженных автомобилей по регионам в 2020 году составили лишь 8%, в объемах финансирования —10%. «В силу того, что в наших автоцентрах представлены марки коммерческих автомобилей, мы работаем с большинством лизинговых компаний как регионального, так и федерального уровня. У каждой лизинговой компании есть свои преимущества, но основную долю рынка, конечно же, оставляют за собой гиганты»,— пояснил управляющий автоцентрами «Восточный ветер» Сергей Флягин. По его словам, объем сделок в лизинг в 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно увеличился. «Количество сделок возросло на 11%, а объем сделок стал больше на 21%, что неудивительно, так как весь 2020 год производители регулярно поднимали отпускные цены на автомобили»,— объяснил он.

По словам Евгения Татаринова, в последнее время наиболее значимое влияние для роста автолизинга оказывала господдержка. Целые отрасли переориентировались на лизинг с других форм приобретения автотранспорта благодаря программам Минпромторга, Минтранса, региональным субсидиям. «Однако мы видим, что рынок также могут драйвить и другие факторы, такие как смена клиентских предпочтений и изменение моделей потребления. Например, большую роль сыграло развитие рынка каршеринга: на финансировании таких сервисов и таксопарков некоторые игроки лизингового рынка сформировали взрывную динамику портфеля. Новым сегментом, который также будет стимулировать развитие автолизинга, может стать подписка на автомобили»,— отметил он.

Реструктуризация «на всякий случай»

Участники рынка отмечают, что все в 2020 году столкнулись с проблемами: локдауны, экономические потрясения, неизвестность. Это сказалось и на росте задолженности по лизинговым договорам. При этом он не стал значительным — чему способствовала инициатива государства с настойчивым требованием идти навстречу клиентам по заявкам реструктуризации. «Просрочка выросла за год незначительно. Да, на рынке было много реструктуризаций во втором квартале 2020 года (по рынку — 20–30%), но они скорее были обусловленные “карт-бланшем”, данным правительством, и дополнительной осторожностью лизингополучателей, когда реструктуризации запрашивались “на всякий случай”»,— считает Виталий Милованов.

В период жестких ограничений запросы на финансовые каникулы в компанию «Европлан» возросли в 40 раз. «Однако большинство обратившихся продолжили добросовестно исполнять свои обязательства»,— отметили в компании. По словам Вадима Константинова, просрочка платежей незначительно выросла в апреле–июне 2020 года в основном из-за карантинных мер региональных органов власти. Но к осени платежная дисциплина вышла на докризисный уровень.

«В период ограничений лизинговые компании в своем большинстве проявляли гибкость и лояльность своим клиентам, меняли графики, делали отсрочки по платежам. У многих клиентов на фоне объявленных ограничений объемы перевозок увеличились и появилась потребность в расширении парков автомобилей. Лизинг стал хорошим инструментом для развития их бизнеса. Однако нашлись и те, кто отложил покупку в лизинг в связи с теми же ограничениями. К такому типу клиентов относятся предприятия общественного питания, например которые резко поменяли свои планы, как только были введены антиковидные меры»,— рассказал Сергей Флягин.

Лизинг доступнее кредитов

Популярность лизинговых услуг растет год от года. Этому способствуют как сложности получения банковских кредитов, так и их стоимость. «Система финансовой аренды (лизинга), с каждым годом становится все привлекательнее для покупателя: снижаются ставки по ежемесячным платежам и требования к финансовому обеспечению получателя, уменьшаются первоначальные взносы, увеличивается срок предоставления лизинга. Сроки рассмотрения становятся минимальными, и в некоторых случаях покупка в лизинг может быть совершена за один-два дня»,— отметил господин Флягин. Он отмечает единственный минус, присутствующий в системе лизинга,— слабую проработку финансирования сегмента физических лиц и отсутствие для них каких-то специальных программ.

Все участники рынка соглашаются, что именно доступность лизинга является его первоначальным достоинством. «Ставки по лизингу в течение года снижались, повторяя динамику ставки ЦБ РФ. Сегодня можно сказать, что лизинг в России никогда еще не был настолько доступен для широкого спектра клиентов, как сейчас»,— подчеркнули в компании «Сименс Финанс».

Развитие дистанционных сервисов в лизинге также сыграло одну из ключевых ролей в повышении доступности. «Дистанционные услуги в прошлом году стали неотъемлемой частью бизнеса большинства компаний. Например, у нас порядка 85% сделок при покупке легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники, подписываются удаленно»,— рассказал господин Спиров.

Пандемия значительно ускорила переход автолизинга в онлайн, уверены участники рынка. «С марта прошлого года количество запросов на приобретение машин, которые “ВТБ Лизинг” получает через интернет-канал, увеличилось в среднем на 40%. Во втором квартале, когда мы проводили массовые реструктуризации договоров лизинга, порядка 30% допсоглашений было подписано в электронном виде. Сегодня уже 90% наших клиентов в автолизинге активно пользуются личным кабинетом на сайте компании, более 11,5 тыс. клиентов подключились к нашей системе электронного документооборота»,— комментирует Евгений Татаринов. В «Райффайзен-лизинге» доля электронного документооборота при подписании лизинговых сделок выросла примерно с половины до двух третей.

«Сейчас от общего количества всех договоров лизинга мы подписываем по электронному документообороту (ЭДО) порядка 10%. В 2021 году мы хотим этот показатель довести до 40% в целом по России и в УрФО в частности. Учитывая всеобщей тренд на цифровизацию, я думаю, в ближайшее время к ЭДО будут подключаться повсеместно»,— прогнозирует региональный директор компании «Интерлизинг» по УрФО Руслан Моллаев. «Мы стремимся популяризировать онлайн-инструменты среди клиентов. И результат есть, на сегодня уже более 64% клиентов взаимодействуют с нами в системе ЭДО. По прогнозам топ-менеджмента, в 2021 году их доля превысит 90%»,— рассказал руководитель дивизиона «Урал» «Балтийского лизинга» Алексей Мятлик.

Восстановление набирает скорость

В ситуации экономического спада и недостатка средств, необходимых для развития бизнеса, лизинг становится более востребованным. «У него есть полноценное будущее, есть перспективы развития и совершенствования. В частности, и лизинг для физических лиц пока является совершенно непроработанной областью, где еще предстоит формировать спрос на подобный финансовый инструмент»,— считает Сергей Флягин.

Участники рынка уверены, что уже в текущем году с постепенным восстановлением экономики рынок вернется к росту: инвестиционные проекты будут разморожены и потребуют финансирования. «Мы ожидаем, что после вынужденной паузы популярность лизинга возрастет. В последние годы мы отмечали увеличение интереса к этому инструменту у бизнеса самого разного масштаба — от крупных корпораций до микробизнеса. Все больше предпринимателей попробовали применить лизинговые инструменты и повторно обратились к ним, поскольку убедились в их эффективности»,— прогнозирует Евгений Татаринов.

Евгения Яблонская