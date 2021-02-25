Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 265

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами инфекции в регионе стали 265 человек.

За сутки 141 человек заболел коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики. Общее число инфицированных достигло 28 165 человек. В стационарах лечатся 236 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 15, к аппаратам ИВЛ подключены восемь пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 5332 человека.

За прошедшие сутки выявлено 198 пациентов, заболевших внебольничной пневмонией.

Майя Иванова