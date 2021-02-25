На Урале пасечник отсудил более 100 тыс. рублей за массовую гибель пчел

Житель села Новопышминское (Свердловская область) отсудил более 100 тыс. руб. с сельскохозяйственной компании «Новопышминское» из-за массовой гибели пчел, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

По данным суда, житель села разводил пчел с 2010 года. В июне 2019 года на его подсобных хозяйствах, которые находятся вблизи полей компании «Новопышминское», произошла массовая гибель пчел. Мужчина обратился к руководителю Сухоложской ветстанции, сотрудники которой выяснили, что поля были обработаны пестицидами с нарушениями. В частности, не соблюдалась санитарно-защитная зона, население ближайших поселков не было проинформировано, а поля были обработаны не в установленное законом время. Поле было обработано препаратом «Ария», который вызвал массовую гибель пчел.

Постановлением Роспотребнадзора компанию была привлечена к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Мужчина, в свою очередь, подал иск в Сухоложский городской суд. Суд частично удовлетворил требования мужчины, взыскав с компании более 88 тыс. руб. компенсации ущерба и более 24 тыс. руб. — компенсаций расходов истца.

Компания «Новопышминское» обжаловала решение в Свердловском областном суде, однако суд оставила приговор без изменений.

Михаил Мананников