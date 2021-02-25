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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Заявления липецких чиновников по отчетности медиков обернулись уголовными делами

Управление СКР по Липецкой области возбудило два уголовных дела по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Липецкой области, регионального управления здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), а также по фактам совершения служебных подлогов должностными лицами медучреждений региона (ч. 1 ст. 292 УК РФ, ч. 1 ст. 293 УК РФ , ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как установило следствие, в декабре 2020 года в ходе рабочего совещания, проводимого в режиме видео-конференц-связи, вышеуказанные должностные лица дали своим подчиненным указания о повторном предоставлении реестров счетов с увеличенными объемами оказанной медицинской помощи.

Очевидно, речь идет о совещании 10 декабря, видео с которого было распространено в разных соцсетях. Из видео ясно, что заместитель главы обладминистрации Александр Ильин поручил главврачам местных больниц в течение суток предоставить в ТФОМС уточненные сведения об оказанных в ноябре медуслугах. Так как на протяжении пяти месяцев в регионе фактически было остановлено плановое оказание медпомощи, на счетах ТФОМС образовался остаток 350 млн руб. При этом сами больницы столкнулись с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками медикаментов и коммунальных услуг. Чтобы учреждения смогли получить деньги фонда, чиновники и потребовали максимально учесть, в том числе и в уже поданных документах, все услуги. «Важно учесть все исполненные объемы,— сказал господин Ильин.— Я сейчас все беру сюда, в том числе диспансеризацию, в том числе профосмотры, которые вы проводили и не проводили за декабрь». Руководитель липецкого ТФОМС Галина Ражина отметила на совещании, что улучшить ситуацию за ноябрь можно информацией не о разовых посещениях, а о круглосуточном и дневном стационаре, профосмотрах, МРТ, КТ и неотложной помощи в амбулаторных условиях.

«В результате консолидированная сумма стоимости оказанной медицинскими организациями в ноябре 2020 года помощи должна была увеличиться на 13,5%, или на почти 137 млн руб. по отношению к сумме первичного реестра счетов»,— пояснили в региональном СКР. Руководители медучреждений последовали незаконным указаниям, тем самым совершив служебный подлог. В действиях должностных лиц ТФОМС следствие усмотрело халатность, допущенную из-за отсутствия контроля за использованием средств ОМС, направленных для оплаты фактически не оказанных услуг. Расследование уголовных дел продолжается.

Мария Старикова


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