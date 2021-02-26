«Заводы приостановили свою деятельность — образовался дефицит»

Руслан Моллаев, региональный директор компании «Интерлизинг» по УрФО



— Как рынок лизинга пережил 2020 год?

— 2020 год прошел для лизингового рынка неоднозначно. В первом полугодии была просадка по показателям у многих лизинговых компаний. Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие перешли на более взвешенную политику, сократив аппетиты к риску. Часть клиентов перенесла покупки в лизинг, перепланировав их на более «светлое» время. Однако уже в третьем квартале был зафиксирован рост, за счет которого показатели сравнялись с показателями 2019 года.

Несмотря на пандемию, мы не стали отходить от своей стратегии, в результате чего оказались в числе компаний, которые выросли. По итогам 2020 года объем нового бизнеса компании составил 20,7 млрд руб. (включая НДС) — на 43% больше, чем годом ранее (14,5 млрд руб. в 2019 году). Это произошло, в частности, за счет того, что мы открыли по России восемь новых филиалов, один из них в Перми. Если говорить конкретно об Уральском федеральном округе, то рост продаж составил 55%, а лизинговый портфель вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Безусловно, 2020 год мы заносим себе в актив.

— С какими проблемами столкнулись клиенты лизинговых компаний в 2020 году?

— Любой бизнес вне зависимости от того, пользуется он или нет лизинговыми услугами, столкнулся с одинаковыми проблемами. Кто-то пострадал в большей степени, кто-то в меньшей. Есть ряд сфер, которых напрямую коснулись ограничения, связанные с переводом на удаленную работу, или запретом на работу вообще (общепит, сфера развлечений). Они оказались в числе самых пострадавших. И тут речь идет не только о том, что такие компании ничего не заработали, многие были вынуждены закрыть свой бизнес. Если говорить об УрФО, то с самыми жестокими ограничениями столкнулись ХМАО и ЯНАО. Были закрыты практически все автосалоны, а поставщики грузовой и строительной техники работали удаленно. Жителям Сургута, пожелавшим приобрести автомобиль, приходилось искать другие пути и места для покупки. В Екатеринбурге, например, таких сложностей не было, город жил, как и до пандемии, только люди маски надели.

— Как менялись ставки по лизингу в течение года?

— Ставки по лизингу менялись, но эти изменения в основном были связаны со стратегией каждой отдельной компании, а не с пандемией. В «Интерлизинге» нет фиксированной ставки. В компании внедрена гибкая система ценообразования, которая предлагает для каждого клиента индивидуальную ставку удорожания. Ставка учитывает размер и условия сделки, профиль клиента, тип приобретаемой техники и множество других параметров. При этом мы понимаем важность стоимости лизингового предложения и постоянно работаем над снижением стоимости нашего фондирования.

— Какие продукты пользовались спросом в 2020 году?

— Фактически по всем нашим целевым продуктам спрос серьезно вырос. Так, рост продаж легкового и грузового автотранспорта в УрФО составил 43%, строительная техника — 71% и 75% — прирост по оборудованию. По легковому автотранспорту (прирост по итогам 2020 года составил 81%) рост мог быть и больше, но из-за пандемии многие заводы приостановили свою деятельность — образовался дефицит. К нам часто приходили клиенты, которые хотели и могли купить, но брать было нечего. На сегодняшний день дилеры обещают, что ситуация в этом направлении нормализуется примерно к марту 2021 года.

— В условиях пандемии коронавирусной инфекции получили ли развитие дистанционные услуги лизинговых компаний?

— Они получили достаточно широкое применение, начиная от совещаний в Zoom, заканчивая нашим специальным мобильным приложением для поставщиков и клиентов, которое вышло в самый острый период пандемии. К сожалению, в приложении пока нельзя полноценно оформлять лизинговые продукты, зато можно осмотреть предмет лизинга для дальнейшей его отгрузки. В частности, программа пошла на «ура» в труднодоступных местах. Например, на Урале многие наши клиенты находятся непосредственно на месторождениях, что раньше делало осмотр проблематичным делом.

Мы начали работать по электронному документообороту (ЭДО). Сейчас от общего количества всех договоров лизинга мы подписываем по ЭДО порядка 10%. В 2021 году мы хотим этот показатель довести до 40% в целом по России и в УрФО в частности. Но тут мы столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, чтобы подписать полноценный договор по ЭДО, он должен быть у всех участников сделки. Пока наши партнеры по ЭДО работают редко. Но учитывая всеобщей тренд на цифровизацию, я думаю, в ближайшее время к ЭДО будут подключаться повсеместно.

— Как будет развиваться рынок лизинга в 2021 году?

— Пока непонятно, будут ли в дальнейшем еще вводиться локдауны, какие меры поддержки предложит государство лизингодателям. Но уже сейчас мы видим, что существенно поменялась логика получения субсидии для лизинговых компаний. И, по нашим сдержанным ожиданиям, рынок либо останется на прежнем уровне, либо будет небольшой прирост в пределах 5–10%.

Беседовала Евгения Яблонская