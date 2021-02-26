Алексей Мятлик, руководитель дивизиона «Урал» «Балтийского лизинга»

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке лизинга в 2020 году?

— По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», которое подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2020 год, впервые за последние пять лет отрасль показала отрицательную динамику. Объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей. Причиной сокращения на фоне пандемии стало тяжелое положение в корпоративных капиталоемких сегментах, прежде всего авиационном и железнодорожном. Но нас это практически не затронуло, поскольку для нашей компании фокусным направлением является розничный сегмент.

— Как пандемия COVID-19 отразилась на деятельности лизинговых компаний?

— Вследствие экономического спада, вызванного карантинными мерами, многие предприятия отложили планы по обновлению основных средств, в том числе оборудования, техники и автомобилей. В результате лизинговые компании ощутили снижение спроса. Пандемия оказала влияние на все отрасли, однако некоторые из них больше остальных подверглись негативному влиянию. Но в нашем портфеле не было таких пострадавших от кризиса отраслей как авиаперевозки, железнодорожный транспорт или сфера услуг. При этом он был диверсифицирован. В итоге уровень дебиторской задолженности составил менее 1% от портфеля. Во втором квартале, который стал для бизнеса самым тяжелым в 2020 году, за отсрочкой оплаты платежей обратились всего 8% клиентов «Балтийского лизинга», остальные справились собственными силами. И уже в третьем квартале все те клиенты, которые столкнулись с трудностями, восстановили свою платежную дисциплину.

— Какие лизинговые продукты были наиболее популярны в период пандемии?

— Автотранспорт стабильно входит в топ наиболее популярных предметов лизинга. Его доля в объеме нового бизнеса «Балтийского лизинга» по итогам 2020 года составила 61,5%, что в денежном выражении превышает 40 млрд руб.— на 16,4% больше, чем в прошлом году. Также клиенты часто обращаются за приобретением строительной и дорожно-строительной техники (доля — 18%), а также сельскохозяйственной техники (доля — 5%). В 2021 году сегмент грузовых и легковых автомобилей по-прежнему останется драйвером отрасли. Поддержку рынку могут оказать и другие сегменты по мере восстановления экономики.

Если говорить о динамике показателей УрФО, то можно отметить, что они очень близки к статистике всей компании. Так, сегмент грузового транспорта по итогам 2020 года вырос более чем на 22%, легковых автомобилей — почти на 28%. Сегмент строительной и дорожно-строительной техники (включая строительную спецтехнику на колесах) вырос на 52% по сравнению с 2019 годом, машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование — на 45%, сельскохозяйственной техники — более чем в два раза.

— В период ограничений популярность набрали дистанционные сервисы. Что вы предпринимали для развития онлайн-инструментов для лизинга?

— Наши онлайн-сервисы развивались вне зависимости от пандемии, цифровизацией своих бизнес-процессов мы занимаемся уже несколько лет. Да, безусловно, пандемия ускорила реализацию некоторых проектов. Например, масштабное внедрение электронного документооборота (ЭДО), но все остальные инструменты (электронный личный кабинет, каталоги-агрегаторы автотранспорта и спецтехники, онлайн-калькулятор, в том числе и страховой) мы начали внедрять давно. Мы стремимся популяризировать онлайн-инструменты среди клиентов. И результат есть, на сегодня уже более 64% клиентов взаимодействуют с нами в системе ЭДО. По прогнозам топ-менеджмента, в 2021 году их доля превысит 90%.

— Сколько времени потребуется рынку лизинга для восстановления?

— После снижения в 2020 году в 2021 году рынок лизинга начнет демонстрировать рост. По прогнозам экспертов, восстановление глобальной экономики может стимулировать оживление на лизинговом рынке во второй половине 2021 года. Абсолютно точно в наиболее выигрышной позиции будут те компании, которые обладают гибкой бизнес-стратегией, способные оперативно перестроить свои процессы и адаптироваться к новым условиям, чтобы соответствовать и запросам клиентов, и постоянно меняющейся обстановке.

Беседовала Евгения Яблонская