Вопрос цены

Виталий Милованов, генеральный директор компании «Райффайзен-лизинг»

Рынок лизинговых услуг ожидают серьезные изменения на законодательном уровне. Речь идет о регулировании лизинговой отрасли: согласно проекту закона «О лизинге», под него подпадут все компании, которые имеют право заключать лизинговые договоры. Регулирование предполагает, в частности, необходимость состоять в отраслевом реестре, предоставлять отчетность по МСФО, соблюдать минимальные требования по размеру капитала, раскрывать часть информации. Реформа рассчитана на повышение прозрачности рынка, стабильности его участников, защиту потребителей услуги.

В 2021 году предполагалась уже непосредственная реализация реформы лизинговой отрасли, но она была отложена. Одна из причин задержки — расхождение с позицией Евразийской экономической комиссии в вопросе, является ли лизинг финансовой услугой, и есть ли право у российских госорганов ее регулировать. Состоявшийся прошлым летом суд Евразийского экономического союза признал лизинг финансовой услугой и дал зеленый свет принятию законопроектов о регулировании отрасли. На сегодняшний день есть два основных претендента — ЦБ и Минэкономики РФ. Я знаю, что многие лизинговые компании относятся осторожно к ЦБ, считая его более строгим регулятором с функцией надзора, экстраполируя его политику в отношении банковского сектора на лизинговый.

Объем отрасли финансового лизинга составляет более 5 трлн руб., это вторая по величине отрасль финансовых услуг после банковской. С учетом таких масштабов, регулирование необходимо. Предлагаемые варианты регулирования потребуют перехода на новую форму учета, ОСБУ, что само по себе является очень ресурсоемким процессом, который, вероятно, потребует ведения еще нескольких баз учета — налоговой, МСФО. А новые требования к минимальному размеру капитала, возможно, повлекут уход части мелких игроков с рынка. Логично, что лизинговые компании могут попытаться переложить повышенные издержки в конечную цену для потребителя, но усиливающаяся конкуренция вряд ли позволит им это сделать. В итоге, я не думаю, что реформа окажет существенное влияние на стоимость лизинговых услуг.