Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья выросла почти на треть в 2020 году

МРСК Центра и Приволжья по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 7 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это на 32% выше по сравнению с показателем предыдущего года.

Выручка компании почти не изменилась в 2020 году и составила 96,59 млрд руб. (+0,25%). В том числе выручка от передачи электроэнергии составила 93,2 млрд руб., от техприсоединения – 2,3 млрд руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 18,6% до 28,98 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность – на 17,2% до 15,8 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Уставный капитал превышает 11,2 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти», 15,87% — Genhold Limited (Кипр), 6,25% — Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (Кипр).

Анастасия Еремина