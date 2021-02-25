На Кубани передвижной ветеринарный пункт «Поводог» бесплатно стерилизовал больше 500 животных

В Краснодарском крае передвижной ветеринарный пункт (ветмобиль) «Поводог» провел более 100 операций по стерилизации собак и 410 операций по стерилизации кошек, сообщила пресс-служба фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Операции проводятся бесплатно, цель программы — сокращение количества безнадзорных животных.

Ветмобиль «Поводог» курсирует по городам Краснодарского края с августа прошлого года, за день один ветмобиль проводит 6-8 операций. Программой бесплатной стерилизации пользуются как владельцы домашних животных, так и волонтеры-кураторы уличных животных, уточнили в пресс-службе фонда «Вольное дело». Волонтеры привозят бездомных животных, стерилизуют их, оставляют на передержку, а потом либо отпускают на улицу, если животное по состоянию здоровья может жить на улице, либо пристраивают в семью.

Анна Перова, Краснодар