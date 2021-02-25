Голкипер Илья Помазун, находившийся в аренде у «Урала», вернулся в ЦСКА

Голкипер Илья Помазун, который в текущем сезоне РПЛ находился на правах аренды в футбольном клубе «Урал», вернулся в ЦСКА, сообщили в пресс-службе уральской команды. Отмечается, что московскому клубу пришлось досрочно прервать аренду в связи с болезнью основного голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Для нас Илья — это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек. Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него все сложилось», — отметил президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

В составе «Урала» Илья Помазун провел 17 матчей. В августе прошлого года болельщики уральского клуба признали его лучшим игроком месяца.

Илья Смирнов