В 2020 году в Челябинске стало больше заведений общепита

Количество заведений общественного питания в Челябинске за 2020 год увеличилось на 8% и достигло к январю 2020 года 2400. Такие данные приводят аналитики 2ГИС по итогам проведенного исследования. По динамике прироста областной центр находится на пятом месте среди городов-миллионников, уступая Волгограду (+25,4%), Уфе (+16,7%), Москве (+13,5%) и Самаре (+12,7%).

Максимальный рост в Челябинске показал сегмент суши-баров и ресторанов японской кухни. Их количество удвоилось и достигло 68%. На втором месте точки с кофе навынос (+55,4%, до 230), на третьем – заведения с пиццей в меню (+28,6%, до 90). Количество ресторанов выросло на 7,9%, кафе – на 7,2%, столовых – на 2,53%.