В Краснодаре сотрудников Росреестра и нотариусов проверяют на причастность к группе «черных риелторов»

Следственное управление (СУ) СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве с жильем пожилых людей, сообщило ведомство. В ходе расследования устанавливается весь круг лиц, причастных к преступлению, в том числе из сотрудников регистрирующих органов и нотариата, уточнили в СУ СКР.

Уголовное дело было возбуждено по информации одного из телевизионных каналов, который сообщил о том, что пожилые и одинокие жители Краснодара лишились права собственности на свое жилье в результате действий мошенников. По версии следствия, группа «черных риелторов» провела ряд сделок, оформив договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких граждан без их ведома и участия. Жилье продавалось по существенно заниженной стоимости, а затем недобросовестный приобретатель в короткий срок перепродавал квартиры и дома третьим лицам. В настоящее время следствием на жилье потерпевших наложен арест, сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар