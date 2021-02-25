«Пермэнергосбыт» планирует концессию тепловых сетей Верещагино

«Дочка» «Пермэнергосбыта» — ООО «Тимсервис» ведет переговоры об участии в конкурсе на концессию систем теплоснабжения Верещагинского района, сообщил сегодня журналистам гендиректор энергосбытовой компании Игорь Шершаков. По его словам, речь идет о концессии всех источников теплоснабжения района, включая ключевые населенные пункты территории — Верещагино и Зюкайку.

Переговоры идут по инициативе и под контролем краевого правительства, пояснил руководитель. Сейчас теплоснабжением территории занимается МУП «Теплосети». Отметим, что «Тимсервис» занимается теплоснабжением Кунгура с 2017 года и Очера — с 2018-го. Местные сети и теплоисточники эксплуатируются в рамках концессионных договоров. В 2019 году убыток ООО «Тимсервис» составил 45 млн руб., в 2020-м — 50 млн руб. Убыток носит плановый характер. Уровень собираемости платежей составляет 97%.

Если стороны достигнут договоренности, то это позволит компании увеличить выручку и эффективность ее работы за счет синергии нескольких проектов.