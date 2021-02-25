Энергетики отремонтируют 10 тысяч километров ЛЭП на Кубани и в Адыгее

В текущем году компания «Россети Кубань» рассчитывает направить на ремонт и техническое обслуживание электросетевого комплекса Кубани и Адыгеи более 3 млрд руб. В планах ремонт почти 10 тыс. км воздушных линий электропередачи, около 1,8 тыс. трансформаторных подстанций и замена 67 тыс. изоляторов, сообщается в пресс-релизе энергокомпании.

Кроме того сотрудники «Россети Кубань» произведут замену более 6 тыс. опор, расчистят почти 1,5 тыс. га просек трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, осуществлят замену и ремонт 67 км грозозащитного троса. «Эти мероприятия позволят снизить риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях и повысят надежность работы энергообъектов», - отмечается в сообщении.

При ремонте распределительных сетей в этом году на воздушных линиях будут заменены ответвления вводов к домовладениям потребителей с применением самонесущего изолированного провода, который обладает увеличенной пропускной способностью и высокой износостойкостью. Планируется, что все ремонтные работы по основной сети 35-220 кВ компания завершит в сентябре 2021 года.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110-220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 742 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,3 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко