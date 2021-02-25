В Волгограде СК завершил расследование дела об убийстве иностранного студента

В Волгограде Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти, незаконной переделке огнестрельного оружия, а также приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 12 июня 2020 года обвиняемый, испытывая нетерпимость к лицам определенной национальности, напал на несовершеннолетнего студента медвуза и нанес ему более 20 ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали 21 июня в Смоленске, он пытался покинуть территорию РФ. В ходе расследования также удалось установить, что обвиняемый, предположительно, приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие, который якобы впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже двоюродного брата.

Злоумышленник признал свою вину. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области. Брат обвиняемого осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Мария Шахрай