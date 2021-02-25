В Самарской области снова установлены температурные рекорды

Во четверг, 25 февраля, на четырех метеостанциях Самарской области зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Холоднее всего было на метеостанции в поселке Авангард, где зафиксирована температура -33,7°С. Это на 1,5°С ниже предыдущего рекорда. В Челно-Вершинах столбик термометра опустился до -33,1°С, что также стало новым рекордом.

В Самаре столбик термометра опустился до -27,3°С. Предыдущий рекорд (-26,0°С) держался с 1945 года. Температурный минимум 76-летней давности перекрыт и в Клявлино, где было зафиксировано -29,3°С.

Ранее сообщалось, что аномально низкая температура воздуха была зафиксирована 23 февраля на пяти метеостанциях Самарской области.

Андрей Сазонов