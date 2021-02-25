Навели мосты

Сегодня интернет-провайдеры практически полностью охватили сетями связи территории с высокой плотностью населения. Теперь операторы ищут технические решения, которые позволят им подключать абонентов в районах, где прокладка линий связи затруднена или экономически нецелесообразна. Одно из таких решений — радиомосты на основе технологии Wi-Fi, эффективность которых подтвердила реализация ряда проектов в различных регионах, в том числе – на юге России.



Битам мешают расстояния и рельеф

Согласно целям национального проекта «Цифровая экономика», в 2021 году доступ к широкополосному интернету (ШПД) должны получить 89% российских домохозяйств. Это неизбежно подразумевает, что покрытие сетями передачи данных в крупных, средних и даже большинстве малых населенных пунктов уже в нынешнем году будет практически 100-процентным, а услуги цифровой связи — доступны всем их жителям и расположенным на их территории предприятиям.

В удаленных районах ситуация сложнее. Прокладывать там линии связи затратно, ни абоненты, ни провайдеры к таким инвестициям не готовы. Для обеспечения интернет-доступом частных абонентов реализуется государственная программа устранения цифрового неравенства (УЦН), которая охватывает населенные пункты с количеством жителей 250-500 человек. Однако крупные промышленные, сельскохозяйственные и рекреационные объекты часто располагаются за пределами населенных пунктов. Их собственникам приходится решать вопрос обеспечения интернет-доступом самостоятельно.

На юге России препятствия для подключения объектов к сетевой инфраструктуре особенно часто встречаются в горных районах, где работам по прокладке оптоволоконных линий мешает рельеф. Даже если возможность построить необходимую абоненту сеть есть, это может занять очень продолжительное время.

Ситуацию может осложнять тот факт, что крупным объектам зачастую не хватает пропускной способности, которую обеспечивают мобильные сети. Кроме того, в некоторых удаленных районах сотовая связь новых поколений еще отсутствует.

Пройти «последнюю милю»

Для реализации проектов по подключению абонентов в подобных ситуациях «Ростелеком» использует проверенное решение на основе Wi-Fi – «Радиомосты». Оно подразумевает использование мощных маршрутизаторов, один из которых подключен к оптоволоконной сети провайдера, а второй располагается на территории клиента. Расстояние между устройствами может достигать 10 км. Причем передача данных может идти как по однонаправленному каналу («точка-точка»), так и сразу на множество объектов («точка-многоточка»).

Проекты такого рода «Ростелеком» неоднократно реализовывал в разных регионах России. Например, Wi-Fi-мост соединил берега Енисея в Красноярском крае, благодаря чему широкополосный интернет-доступ появился у жителей рабочего поселка Подтесово. Радиомосты широко применяются в обеспечении современными услугами связи социальных объектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В Ямало-Ненецком автономном округе «Ростелеком» использовал эту технологию для подключения к интернету общежития предприятия, где прибывшие на вахту работники проходили двухнедельный карантин. Это позволило им не только оставаться на связи с близкими, но и пользоваться интерактивным телевидением.

«Специалисты “Ростелекома” уже наработали серьезный опыт в реализации таких проектов, – говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов. – Например, именно по такой технологии было организовано подключение к интернету села Адербиевка, расположенного в гористой местности под Геленджиком. Прокладка оптической линии здесь была крайне затруднена из-за рельефа, а вот Wi-Fi позволил преодолеть расстояние 2 км и обеспечить населенный пункт услугами передачи данных со скоростью 100 Мбит/с».

Также беспроводная технология показала свою эффективность при подключении к сети «Ростелекома» объектов сельскохозяйственного производственного кооператива «Век» в Северной Осетии. Стоимость прокладки оптоволоконного канала связи для этого предприятия составила бы более 1,5 млн руб. и была бы нерентабельна. Окупить такие инвестиции было бы сложно даже в среднесрочной перспективе, отмечает Константин Боженов. Поэтому после консультаций с клиентом было принято решение организовать радиомост на базе технологии Wi-Fi, который обошелся в шесть раз дешевле: расходы на его создание составили только 250 тыс. руб.

На своей земле

Радиомосты актуальны не только для подключения отдаленных объектов, но и для предоставления различных услуг на территории различных предприятий. В регионах юга России это, например, санатории и базы отдыха, где такая технология может быть востребована, в частности, для обеспечения интернет-доступом домиков для отдыхающих, подключения к сети камер видеонаблюдения в парковых зонах, обеспечения связью проходных и т. д.

«В Астрахани наши коллеги развернули радиомосты по конфигурации «точка-многоточка» на территории базы отдыха “Зюйд-Вест”, чтобы подключить к интернету все домики для отдыхающих, – приводит пример Константин Боженов. – Решение было реализовано на базе современного оборудования и обеспечило как стабильный сигнал, так и постоянный мониторинг работы сети во избежание сбоев».

Представитель провайдера подчеркивает, что при строительстве радиомостов «Ростелеком» выделяет клиенту конкретные частоты в диапазоне 5 или 6 ГГц. Эти частоты используются в последних поколениях технологии Wi-Fi, для которых характерны низкий уровень помех, стабильное соединение и высокая скорость передачи данных.

На время праздников

Сейчас в регионах юга на постоянной основе используют решение «Радиомосты» 37 корпоративных абонентов «Ростелекома». Технология применяется в тех случаях, когда ту или иную территорию требуется обеспечить связью на протяжении определенного времени. Это актуально, например, при проведении массовых мероприятий за пределами населенных пунктов. Некоторые из них проходят вне зон покрытия мобильных сетей. Кроме того, для последних в зависимости от стандарта передачи данных характерно снижение скорости соединения или сокращения радиуса действия базовых станций. Иногда операторы специально готовятся к мероприятиям, которые проходят в загородной местности, но делают они это не всегда, и иногда возможна перегрузка сети. В этом случае «Радиомосты» от «Ростелекома» могут быть более эффективны. Кроме того, с каждым годом растет популярность онлайн-трансляций культурных, развлекательных и спортивных событий. Именно Wi-Fi-мост «Ростелекома» использовался, в частности, для видеотрансляции такого крупного массового мероприятия, как рок-фестиваль «КИНОпробы» в Новгородской области. Благодаря организованному национальным провайдером радиомосту услугами связи были обеспечены участники и зрители первенства России 2019 года по горнолыжному спорту, которое проходило на Камчатке. Протяженность Wi-Fi-моста для этого проекта составила 8 км. Также на базе этого решения была организована онлайн-трансляция соревнований по криатлону (эстафета, объединяющая бег, лыжную гонку и зимний заплыв в открытой воде) «Снегориада» в Кемеровской области.

Подобные проекты «Ростелеком» реализовывал и на юге России. Например, в 2019 году на базе услуги «Wi-Fi-радиомост» велась онлайн-трансляция единственной в России гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» на телеканале «Матч ТВ». Гостями этого мероприятия стали 40 тыс. жителей Ростовской области и других регионов страны.