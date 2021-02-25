В Новороссийске в 2021 году запустят вторую очередь логистического комплекса стоимостью 6 млрд рублей

ООО «Ромекс-Кубань» (входит в ГК «Ромекс») во втором квартале 2021 года планирует запустить вторую очередь логистического комплекса в Новороссийске. Об этом журналистам сообщила и.о. директора по развитию ГК «Ромекс» Елена Хвостенко.

Данный этап включает в себя строительство контейнерной площадки на 2000 TEU и строительство мультитемпературного склада площадью около 22 тыс. кв. м. По словам госпожи Хвостенко, это будет первый склад А-класса на территории Новороссийска. Объем инвестиций составит около 6 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, первую очередь проекта девелопер реализовал по заказу X5Retail Group. На площади 19 тыс. кв м разместился мультитемпературный склад для хранения овощей и фруктов, которые поставляются из 75 стран мира. Объект ввели в эксплуатацию в 2020 году. Стоимость проекта составила 1,9 млрд руб.

К 2022-23 году «Ромекс-Кубань» планирует реализовать третий этап проекта - «сухой» склад площадью 40 тыс. кв. м.

Завершить строительство логистического комплекса площадью 82 тыс. кв. м намерены к 2024 году.

Наталья Решетняк