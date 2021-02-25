На благоустройство школ Свердловской области направят более 124 млн рублей

Муниципалитеты Свердловской области в 2021 году получат более 124 млн руб. на благоустройство зданий школ и создание безопасных условий обучения, сообщил департамент информационной политики региона. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Свердловской области.

Средства будут направлены в Верхотурье, Нижнюю Туру, Нижний Тагил и Таборы. По данным департамента, это позволит обеспечить здания школ теплом и соблюсти требования, предъявляемые к водоснабжению.

Кроме того, 100 млн руб. направят на организацию горячего питания школьников, говорится в сообщении. Планируется, что все ученики начальной школы будут обеспечены горячим питанием.

Михаил Мананников