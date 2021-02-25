В Красноярске суд прекратил дело за неповиновение полицейским на акции в поддержку Навального

Красноярский краевой суд отменил решение нижестоящего Центрального райсуда и прекратил дело местного жителя Дениса Грубенко, которого оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полицейским на акции 23 января.

Ранее суд признал Дениса Грубенко виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Как уточнил “Ъ-Сибирь” его адвокат Татьяна Галеева, в решении суда говорилось, что ему «было предложено проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления причастности к совершению правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ». По словам госпожи Галеевой, в материалах суда указано, что он «неоднократные законные требования сотрудника полиции выполнять отказался в категорической форме, после чего был доставлен в дежурную часть» и «фактически препятствовал доставлению в отдел полиции своей супруги, которая в дальнейшем была привлечена к административной ответственности».

«Мы строили свою позицию на том, что не все требования сотрудников полиции являются законными. Среди них, например, проследовать в отдел поскольку он подозревается в административном правонарушении. Случаи доставления регламентированы законами, где говорится, что доставить лицо могут, когда административное правонарушение совершено. А они обосновывали доставление подозрением. Также до самого места проведения митинга Денис Грубенко и его жена не дошли. Вероятно, задержали, потому что в руках жены был агитационный материал»,— пояснила госпожа Галеева.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января. В сибирских городах мероприятия состоялись в Новосибирске, Красноярске, Томске, Омске, Кемерово, Барнауле и др. На территории Сибирского федерального округа было задержано более 600 человек.

Юлия Сасевич