Зарубежные СМИ: Насколько эффективна вакцина Johnson & Johnson?

В США подтвердили эффективность вакцины от Johnson & Johnson. В пятницу препарат могут одобрить для экстренного применения. Его особенность в том, что его нужно вводить только один раз, в отличие от большинства других разработок. В Управлении по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратах (FDA) оценили эффективность препарата в 66%. При этом те, кто привился, смогут избежать госпитализации, говорится в отчете. Если препарат одобрят, его могут начать применять уже на следующей неделе. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Результаты независимой экспертизы препарата от Johnson & Johnson оказались более обнадеживающими, чем итоги испытаний, которые проводила сама компания, отмечает CNN. Более чем в 85% случаев вакцина предотвращает тяжелое течение болезни. На 64% препарат эффективен против южноафриканского варианта коронавируса — это на семь процентных пунктов больше оценок самого разработчика. Вакцина, возможно, эффективна и в борьбе с бессимптомной формой заболевания. Хотя защита формируется только через месяц-два после прививки.

The Guardian пишет, что в этом вопросе по-прежнему остается неопределенность. И влияние вакцины на бессимптомное течение болезни еще предстоит изучить. Кроме того, до сих пор неясно, как долго препарат защищает от COVID-19 b могут ли различные варианты вируса сократить этот срок.

В любом случае результаты испытаний Johnson & Johnson в Южной Африке оказались лучше, чем у конкурентов, отмечает The New York Times. Так, еще одна американская вакцина компании Novavax защищает от местного варианта лишь на 49%. А препарат от AstraZeneca, похоже, и вовсе неэффективен.

И все же главным преимуществом вакцины Johnson & Johnson считают простоту в применении. Кроме того, что препарат вводится однократно, его можно хранить в холодильнике около трех месяцев, пишет The Washington Post, что должно ускорить вакцинацию. Но пока компания отстает от графика производства: она в состоянии поставить лишь 2 млн доз вакцины. К июню объемы обещают нарастить до 100 млн. Повлиять на темпы вакцинации может и отношение людей к ней, подчеркивает газета. Многие хотят привиться самым эффективным препаратом и будут ждать новых поставок, например, вакцины от Pfizer. Но эксперты, опрошенные The Washington Post, призывают не придавать значения конкретным показателям эффективности. Все дело в том, что цифры по вакцинам от Pfizer и Moderna появились еще до распространения новых вариантов вируса. А испытания Johnson & Johnson проводились во время сложной фазы пандемии.