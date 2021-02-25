В Ростовской области на 11 участках мировых судей ввели новые должности архивариусов

В Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, в Азовском, Батайском, Волгодонском, Гуковском, Каменском, Краносулинском, Сальском и Багаевском районах начнут работать 77 архивариусов, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Кроме того, 76 архивариусов уже назначены на судебных участках в Ростове-на-Дону, Аксае и Шахтах 76 архивариусов на судебные участки уже назначены.

Как говорится в сообщении, обязанностью архивариусов является учет, хранение и уничтожение судебных дел, документов, служебной переписки, выдача документов аппарату мировых судей и т. д. Раньше этим занимались помощники мировых судей, однако их нагрузка увеличивалась, что приводило к текучке кадров.

Основной обязанностью архивариусов является организация архивного делопроизводства на судебном участке, а функции состоят из выполнения многочисленных задач — учета, хранения и уничтожения судебных дел и документов, служебной переписки, выдачи документов аппарату мировых судей, внесения данных в специальные компьютерные программы и многих других. «На мероприятия по увеличению численности сотрудников судебных участков из областной казны выделено свыше 10 млн руб., и это расходы вне рамок действующих государственных программ Ростовской области», — сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева