Названы сроки запуска экспериментальной ракеты нового поколения в Самарской области

Запуск новой модели экспериментальной ракеты «Capella-МЛ» состоится весной текущего года в Самарской области. Он пройдет на испытательном полигоне в Чапаевске. Об этом сообщает центр по связям с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

В настоящее время на площадке студенческого конструкторского бюро (СКБ) ведется сборка новой модели экспериментальной ракеты «Capella-МЛ». Летный образец и пусковая установка будут готовы до середины марта текущего года.

Ракета «Capella-МЛ» будет одноступенчатой. Предполагается, что во время запуска на ее борту будут находиться измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. Модель рассчитана на подъем на высоту более 2 км. Она нацелена на многоразовое использование.

Георгий Портнов