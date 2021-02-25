25 февраля, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Муниципалитеты Челябинской области получат дотации на рост числа самозанятых

Законодательное собрание Челябинской области утвердило новый вид дотаций для муниципалитетов на стимулирование увеличения числа самозанятых граждан. Соответствующие изменения внесли сегодня в закон «О межбюджетных отношениях в Челябинской области», сообщает пресс-служба регионального парламента.

В соответствии с поправками новый вид дотаций для городов и районов предусмотрен на стимулирование увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой разрешить местным властям распоряжаться доходами от налога на самозанятых. Тогда пресс-служба главы региона сообщала, что средства, поступающие в областной бюджет, муниципалитеты будут получать в виде дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.

На середину февраля текущего в Челябинской области было зарегистрировано более 39 тыс. самозанятых.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Мнение

Профиль пользователя