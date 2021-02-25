Муниципалитеты Челябинской области получат дотации на рост числа самозанятых

Законодательное собрание Челябинской области утвердило новый вид дотаций для муниципалитетов на стимулирование увеличения числа самозанятых граждан. Соответствующие изменения внесли сегодня в закон «О межбюджетных отношениях в Челябинской области», сообщает пресс-служба регионального парламента.

В соответствии с поправками новый вид дотаций для городов и районов предусмотрен на стимулирование увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой разрешить местным властям распоряжаться доходами от налога на самозанятых. Тогда пресс-служба главы региона сообщала, что средства, поступающие в областной бюджет, муниципалитеты будут получать в виде дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.

На середину февраля текущего в Челябинской области было зарегистрировано более 39 тыс. самозанятых.