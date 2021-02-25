В Оренбуржье продолжает снижаться число новых зараженных коронавирусом

В Оренбуржье зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что стало минимальным показателем с 11 сентября прошлого года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 37 344. Умерли 593 человека, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов