«COVID-19 закрыл многие двери, но инновации дают людям надежду»

Благодаря передовым техническим инновациям повышается качество жизни, компании внедряют интеллектуальные технологии, а люди всего мира получают равные возможности.

Благодаря передовым техническим инновациям повышается качество жизни, компании внедряют интеллектуальные технологии, а люди всего мира получают равные возможности

Кен Ху, заместитель председателя совета директоров компании Huawei, выступает на церемонии открытия MWC в Шанхае 2021

На церемонии открытия выставки мобильных технологий Mobile World Congress-2021 в Шанхае заместитель председателя совета директоров компании Huawei Кен Ху в своей приветственной речи рассказал о роли технологий в борьбе с пандемией и отметил, что COVID-19 оказал огромное влияние на страны, предприятия и на людей во всем мире.

«Инновации должны не только решать сиюминутные задачи,— заявил господин Ху.— Они должны также стать ответом на вызовы завтрашнего дня. После того как пандемия закончится, нам нужно будет серьезно подумать над тем, что можно улучшить для повышения качества жизни, внедрения интеллектуальных технологий в компаниях и предоставления людям всего мира равных возможностей». Он пояснил, что ситуация с цифровым неравенством, вызванным неравным доступом к цифровым технологиям, значительно ухудшилась из-за пандемии. «Мы должны направить инновации на сокращение разрыва между имущими и неимущими, а также на расширение доступа к цифровым технологиям»,— заявил он.

Из-за COVID-19 возникло множество новых требований к цифровой инфраструктуре. В прошлом году компания Huawei в тесном сотрудничестве с операторами связи обеспечила стабильную работу более 300 сетей в 170 странах. В Индонезии компания применила новую технологию цифровой доставки для быстрого развертывания свыше 50 тыс. базовых станций. В Нинся-Хуэйском автономном районе (Китай) интегрированные маршрутизаторы Huawei обеспечивают корпоративным пользователям доступ к нескольким облачным службам, помогая им быстрее переходить на облачные технологии с меньшими затратами. «Поскольку мы стремимся к восстановлению,— сказал господин Ху,— мы должны сделать так, чтобы инновации решали не только текущие проблемы. Речь идет о том, чтобы решать задачи завтрашнего дня на пользу всему обществу».

Инновации для повышения качества жизни

В ходе своей вступительной речи г-н Ху показал аудитории приложение Cyberverse компании Huawei. Это передовое AR приложение, которое демонстрирует, как можно объединить сети 5G, устройства 5G и технологии дополненной реальности для создания виртуальной реальности с улучшенным эффектом присутствия, будь то реалистичный лес или симуляция космического пространства. Новое приложение позволяет достичь бесшовной интеграции виртуальной и физической реальности благодаря высокоточному позиционированию (с точностью до сантиметров), огромной вычислительной мощности и широкополосной передаче через 5G. Huawei рассчитывает, что Cyberverse откроет широкие возможности для роста в самых разных секторах, включая образование, туризм, перевозки и навигацию.

Интеллектуальные инновации для бизнеса

В последние годы такие технологии, как 5G, облачные службы и искусственный интеллект, стали играть важную роль в производстве, ускоряя промышленное внедрение более интеллектуальных и гибких технологий. Кен Ху рассказал, как завод Huawei в Дунгуане использует сети 5G в связке с облачными ИИ-приложениями на линиях по производству 5G-смартфонов, что позволяет добиться значительного повышения производительности.

Сфера цифровых преобразований открывает множество возможностей. Согласно прогнозу Huawei, к 2025 году 97% всех крупных компаний будут использовать искусственный интеллект. По другим оценкам, к 2025 году цифровая экономика будет обеспечивать 55% всего ВВП Китая, а 60% глобального дохода операторов мобильной связи будет поступать от корпоративных клиентов. Господин Ху отметил, что эти прогнозы будут реализованы, если «все отрасли сосредоточатся на повышении своего потенциала, выстраивании экосистемы и создании ценности с помощью цифровых технологий».

Являясь поставщиком ИКТ-инфраструктуры, компания Huawei уделяет большое внимание инновациям в области 5G-технологий, способствуя цифровой трансформации всех отраслей. Господин Ху отметил, что Huawei сосредотачивает свои инновации в трех направлениях: технологии, продукция и приложения.

Технологии: новое решение 5G Super Uplink компании Huawei обеспечивает непревзойденную скорость восходящего соединения, помогая компаниям устранить серьезный недостаток промышленного Интернета. Продукция: продукция Huawei для периферийных вычислений с поддержкой 5G, представляющая собой единую экосистему, ускорила развертывание периферийных вычислительных узлов в десятки раз. Приложения: Wireless X Labs компании Huawei разрабатывают 5G-приложения совместно с партнерами из разных отраслей, включая производство, здравоохранение, финансы и транспорт. Вместе с партнерами по этому проекту Huawei изучает, как 5G может помочь различным отраслям более эффективно перейти на цифровые технологии.

Кроме того, Huawei в тесном сотрудничестве с заказчиками и партнерами осуществляет внедрение инноваций в технологию 5G. Сегодня компания совместно с партнерами по экосистеме разрабатывает устройства, призванные решить конкретные отраслевые задачи. Через инновационно-стратегическое партнерство с заказчиками Huawei стремится к совершенствованию и распространению 5G-приложений для бизнеса по принципу «от 1 к N». Компания также осуществляет координацию стандартов в сфере 5G-коммуникаций и отраслевых стандартов для более быстрого масштабирования 5GtoB-приложений.

Господин Ху сообщил, что в сотрудничестве со своими партнерами и региональными операторами связи компания Huawei подписала свыше 1 тыс. контрактов на промышленные 5G-приложения более чем в 20 отраслях.

Цифровое равенство через инновации

Говоря о борьбе с пандемией, господин Ху предупредил, что мир может столкнуться с реальным риском К-образного восстановления экономики после победы над COVID-19. Он прогнозирует увеличение разрыва между организациями и людьми, активно пользующимися цифровыми технологиями, и теми, кто этого не делает. Господин Ху подчеркнул, что для предотвращения несбалансированного развития, а также для преодоления цифрового разрыва и содействия всеохватывающему росту необходимо переориентировать инновации на создание большей социальной ценности.

Huawei представляет примеры реализации этого плана на практике. В рамках партнерства с операторами связи Ганы по проекту сетевой инфраструктуры в сельской местности Huawei в настоящее время планирует развернуть более 2 тыс. базовых станций RuralStar в удаленных регионах по всей стране. Это поможет увеличить покрытие мобильной связью в Гане с 83% до 95% и подключить те населенные пункты, в которых пока нет связи.

Аналогичным образом используются новые службы искусственного интеллекта, развернутые в Huawei Cloud, которые позволяют малому бизнесу в Малайзии удваивать объемы производства без увеличения численности персонала во время пандемии.

Господин Ху также рассказал, как с помощью сетей 5G стало возможным проводить удаленное ультразвуковое обследование и компьютерную томографию, благодаря чему решается проблема несбалансированного распределения и нехватки медицинских ресурсов.

В завершение своего выступления господин Ху подчеркнул, что, хотя пандемия и закрыла многие двери, инновации дарят надежду. Подводя итог своей речи, он сказал, что Huawei в рамках непрерывного инновационного процесса продолжит развивать открытое партнерство со своими заказчиками и партнерами, чтобы помочь отраслям с внедрением цифровых технологий. Это поможет повысить качество жизни, ускорить внедрение интеллектуальных технологий в бизнесе и сделать очередной шаг к предоставлению равных возможностей людям всего мира.

В этом году на выставке MWC в Шанхае компания Huawei представит в зале №1 семь новых концепций ИКТ-сетей, включая Wireless 1+N, Home+, All-optical Bases и Cloud-network Smart Connections, а также девять новых продуктов и решений, в том числе сверхупрощенные сайты, гигабитный домашний широкополосный интернет, частные линии премиум-класса и интеллектуальные облачные сети.