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На Урале суд отправил на принудительное лечение женщину, убившую молотком трехлетнюю дочь

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение женщину, которая до смерти избила трехлетнюю дочь молотком, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 16 октября прошлого года в Кировграде женщина нанесла множественные удары молотком своей дочери 2016 года рождения. В результате ребенок скончался на месте. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины заболевание, из-за которого в момент совершения преступления она не могла осознавать характер своих действий.

Женщине вменялось убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. в, ч. 2, ст. 105 УК РФ). В связи с выявленным заболеванием суд отправил ее на принудительное лечение в психиатрическое медучреждение.

Михаил Мананников


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