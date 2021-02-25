Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему для электрокаров так важен коэффициент аэродинамического сопротивления.

Электрический кроссовер Nissan Ariya, который должен появиться на рынке уже в следующем году, станет лучшим по аэродинамике кроссовером Nissan c момента основания этого сегмента в 2007 году. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составит 0,297.

Если кто забыл, что это такое, постараюсь напомнить. Если в двух словах, этот коэффициент показывает, насколько автомобиль обтекаем, насколько удачно он прорезает встречные потоки воздуха. За единицу в данном случае берется условный цилиндр, площадь поперечного сечения которого равна максимальной площади сечения автомобиля.

В принципе, аэродинамические свойства отдельных моделей видны, так сказать, невооруженным глазом. У нашей классической «Нивы» - она же Lada 4x4 - этот коэффициент равен 0,536. Но у мерседесовского G-Класса он еще выше – 0,540, недаром говорят, что у «Гелендевагена» аэродинамика кирпича. Впрочем, и это не рекорд. У Hummer H2 коэффициент составляет 0,570.

Ну, у внедорожников, понятно, несколько иные задачи, нежели плавно разрезать воздух. Но это вовсе не значит, что лучшая аэродинамика у гоночных автомобилей. За счет всевозможных спойлеров они, наоборот, заставляют встречные потоки воздуха максимально прижимать кузов к асфальту. Производитель суперкаров из Германии господин Гумперт в свое время рассказывал моему коллеге, что его модель Apollo на скорости под 300 км/ч за счет прижимной силы могла бы ехать по потолку кверху колесами. Ну, если бы был тоннель с пологими стенками, где можно было бы этот фокус осуществить.

Так что электрокары – это как раз те автомобили, для которых коэффициент аэродинамического сопротивления наиболее важен, потому что от него напрямую зависит запас хода на одном заряде батареи. У Nissan Ariya он должен превысить 500 км. Не только за счет емкости аккумуляторов, но и благодаря плоскому днищу и обтекаемым линиям кузова.