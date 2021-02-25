В Краснодарском крае выявлено 142 новых случая COVID-19

По данным на 25 февраля в Краснодарском крае подтверждено 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 37957 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 50 человек, в Сочи – 20 человек, в Новороссийске – 11 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 668,7. За прошедшие сутки скончались 16 пациентов, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 209 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 32274 человека, умерших – 1885 человек.

Анна Перова, Краснодар