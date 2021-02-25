«Мотовилиха» выполнила обязательства по гособоронзаказу

Военный дивизион Мотовилихинских заводов ЗАО «СКБ» завершил поставку ствольной и реактивной артиллерии для Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках гособоронзаказа на предприятии в прошлом году отремонтировали свыше 30 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б» и самоходных гаубиц «Гвоздика», а также осуществило отгрузку модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». «Оборонный заказ в части отгрузок РСЗО «Торнадо-Г», а также капремонта гаубиц «Мста-Б» и «Гвоздика» выполнен. Это стало возможно благодаря слаженной работе

коллектива и профессионализму отдельных сотрудников. В настоящее время военный дивизион приступил к выполнению программы 2021 года», - отметил директор ЗАО «СКБ» Ринат Идрисов.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», на предприятии началась подготовка к госиспытаниям новой тяжелой огнеметной системы «Тосочка». Комплекс имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине. До конца 2021 года первые боевые машины должны пройти государственные испытания, по результатам которых будет принято решение об их постановке на вооружение.