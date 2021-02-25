В Новосибирской области принят исторический закон, защищающий зелёные зоны населённых пунктов от застройки

Внесение изменений в областной закон № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» одобрено практически единогласно в двух чтениях на сессии Заксобрания региона 25 февраля. Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив назвали принятое решение историческим для нашего региона.



Новый закон защищает зелёные зоны населённых пунктов от застройки, вырубки: он устанавливает порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий. Решение о необходимости создания природно-рекреационной местности, лесного парка принимает Правительство Новосибирской области.

Это решение должно содержать обоснование необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения, сведения о предполагаемых местонахождении, площади, наименовании особо охраняемой природной территории регионального значения.

В перспективе к созданию таких территорий могут присоединиться и муниципальные районы, в которых есть потребность в защите рекреационных зон населённых пунктов, отметил глава области.

Губернатор поблагодарил Председателя Заксобрания за настойчивость, а региональных депутатов за стойкость и конструктивный подход в процессе подготовки закона: ранее ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия.

«Все видели, какая была развернута информационная кампания «против», какие невероятные доводы приводились: якобы, все это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы Правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах и прочие выдумки и фейки. На самом деле, этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области», — подчеркнул Андрей Травников.

Чаще всего в спорах вокруг законопроекта упоминался Заельцовский бор.

«Это исторический закон, который касается защиты не только Заельцовского бора, но и других зелёных зон. Впервые за мою 20-летнюю практику работы депутатом мы получили подобное сопротивление. И такое своевременное, правильное решение можно было принять только работая вместе. Заельцовский бор – единственный на территории Новосибирска и нельзя смотреть дальше как там появляются многоэтажки. Леса много не бывает», — отметил Андрей Шимкив.

По словам Губернатора, в сжатые сроки Правительством Новосибирской области будет разработано положение о соответствующих особо охраняемых природных территориях регионального значения. В положении должны быть определены особенности режима особой охраны природно-рекреационной местности, лесного парка, основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения.

«Обращу внимание, что в законе нет даже названия «Заельцовский бор». Это универсальный закон, важный для населённых пунктов и жителей территорий Новосибирской области. Но, связи с тем, что самый громкий ажиотаж возник вокруг Заельцовского бора, мы постараемся эту территорию защитить максимально быстро», — заявил Андрей Травников.