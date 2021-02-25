В Новосибирской области узаконили лесные парки

Депутаты заксобрания Новосибирской области в двух чтениях одобрили поправки в законопроект об особо охраняемых природных территориях, согласно которым в регионе появятся новый тип таких территорий — лесные парки. За проголосовали 67 депутатов, один человек воздержался.

Как уточняется в тексте поправок, лесные парки располагаются на лесных, земельных с лесными насаждениями и других участках, которые не относятся к землям лесного фонда, включая населенные пункты, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое или оздоровительное значение.

Согласно законопроекту, инициаторами создания лесного парка могут быть группа граждан, представительный орган муниципального образования, парламент или областной исполнительный орган госвласти в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Решение о необходимости создания территории будет принимать правительство.

Также поправки поддержал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его ловам, ранее муниципалитет уже отстаивал некоторые городские зеленые зоны, в том числе и в судебном порядке.

Артем Шпек