Реконструкция здания Русского драмтеатра в Уфе обойдется в 1,52 млрд рублей

На реконструкцию здания Русского драматического театра в Уфе направят 1,52 млрд руб., в том числе 500 млн руб. — из федерального бюджета, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министерство культуры Башкирии. Реконструкция начнется в текущем году и завершится в 2024 году, сообщает издание. Проект реконструкции разработан, получено заключение госэкспертизы.

Запланирован, в том числе, ремонт большого зрительного зала на 643 места и малого зала на 71 место, а также зеркального и репетиционного залов. В зрительном зале заменят потолок и балкон. Кроме того, будет проведен ремонт административных помещений, производственных цехов, вестибюля, замена облицовки стен и гранитных ступеней.

В 2018 году здание русского драмтеатра признано объектом культурного наследия.

Русский драмтеатр войдет в число объектов, которые должны отремонтировать по национальному проекту «Культура» в рамках подготовки к 450-летию Уфы.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, в июне 2018 года Управление капитального строительства Башкирии заключило госконтракт на проект третьей очереди реконструкции здания Русского драмтеатра с санкт-петербургским ООО «Инжстройкапитал» стоимостью 10,53 млн руб. Проект реконструкции предусматривал замену облицовки стен здания, инженерных коммуникаций, интерьера зрительного зала и балкона, сцены и другие работы.

Здание Русского драмтеатра общей площадью 12,62 тыс. кв. м было построено в Уфе в 1982 году.

Майя Иванова