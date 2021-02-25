В Красноармейске шестеро школьников отравились таблетками для обработки помещений

В Саратовской области созвана комиссия по расследованию случая массового отравления детей в школе №3 Красноармейска. Об этом сообщает официальный Telegram-канал губернатора Валерия Радаева.

По данным районной администрации, сегодня в местную больницу были доставлены шестеро детей – учеников четвертого класса школы. У них диагностировано отравление таблетками для уборки помещений. Якобы дети положили эти таблетки в рот, приняв их за витамины. Состояние четверых оценивается как удовлетворительное, двое – в среднетяжелом состоянии. Им промывают желудки, после чего переведут в общую палату.

По предварительным данным, таблетки для уборки оставил один из сотрудников школы. Следственные органы начали проверку по данному факту.

Марина Ковалева