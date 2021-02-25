Свердловский Роспотребнадзор назвал неблагополучные по заболеваемости ОРВИ и пневмонией муниципалитеты

За неделю с 15 по 21 февраля в Свердловской области зарегистрировано более 29,2 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 36,2%.

При этом в ряде регионов заболеваемость ОРВИ превышает среднеобластной показатель в 1,5 раза и более, говорится в сообщении. Среди них: ЗАТО Свободный, Богданович, Краснотурьинск, поселок Уральский, а также Туринский, Режевской, Невьянский городские округа.

Кроме того, за седьмую неделю этого года в Свердловской области выявили более 1,6 тыс. случаев внебольничной пневмонии. По данным управления Роспотребнадзора, эпидпорог превышает среднеобластной в 1,5 и более раза в Нижней Салде, Нижнесергинском муниципальном районе, Верхнем Тагиле, Верхнесалдинском и Белоярском городских округах.

Михаил Мананников