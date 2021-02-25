Еще у 55 жителей Татарстана обнаружили коронавирус

За сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев коронавируса. Два из них являются завозными, остальные — контактными. 28 человек госпитализированы, 27 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

Среди новых заболевших — четверо несовершеннолетних и 32 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 18 новых случаев, в Набережных Челнах — 12, в Зеленодольском районе — восемь, в Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском, Тетюшском и Чистопольском — по два, в Альметьевском, Апастовском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Мензелинском — по одному.

«На 25 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 819 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 14 336, в том числе 103 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"