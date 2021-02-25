Пензенской области выделят более 88 млн рублей на приобретение лесопожарной техники

Пензенской области в 2021 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета направят 88,2 млн руб. на покупку новой лесопожарной техники. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На эти средства приобретут шесть тракторов и 32 малых лесопожарных комплекса на базе УАЗ, предназначенных для доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров и проведения необходимых работ. В настоящее время закупили 12 единиц. Технику передали в ГБУ ПО «Лесопожарный центр» для осуществления пожарного надзора.

По две машины получили Белинское, Кузнецкое и Шемышейское лесничества, по одному комплексу — Камешкирско-Лопатинское, Ахунско-Ленинское, Сердобское, Никольское, Лунинское и Кададинское лесничества.

Мария Шахрай