Часть собственности ФИА-банка продана за 3,5 млн рублей

Реализована часть имущества ФИА-банка на сумму свыше 3,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

На торгах были проданы 4/5 доли в праве на квартиру площадью 99,2 кв. м, которая располагается в Автозаводском районе Тольятти. Недвижимость купила за 2,1 млн руб. Лариса Кудрина. Серый прицеп за 137,7 тыс. руб. приобрел Эдуард Подпорин. Также покупателем черного Chevrolet Klan (J200/Chevrolet Lacetti) с пробегом 165 тыс. км стал Виталий Грудин (257,5 тыс. руб.).

Кроме того, по информации АСВ, Людмила Астаева купила за 371,4 тыс. руб. белый Ford Focus 2010 года с пробегом 162 тыс. км. Ушел с молотка и принадлежавший ранее кредитной организации серебристый Nissan Pathfinder 4.0 LE 2008 года выпуска. Его приобрел за 588,8 тыс. руб. Петр Погиба.

По данным banki.ru, ФИА-банк (лишился лицензии в 2016 году) создан в Саратовской области в 1993 году для обслуживания предприятий системы «Автовазтехобслуживание». Учредителями и первыми акционерами кредитной организации выступали АО «Покровск-Лада», АО «СаратовЛада», АО «Водлад» и АТП1. В 1995 году банк купили бизнесмены Александр Казаков, Анатолий Волошин, Сергей Кочура и Андрей Богданов, тогда же кредитная организация «переехала» в Тольятти Самарской области. Согласно раскрываемой информации, последнее время банк контролировал Александр Носорев (80,002% акций) и известный в банковской среде шведский фонд прямых инвестиций East Capital* (19,998% акций, из которых 15,91% приобретены весной 2008 года примерно за 570 млн руб., исходя из оценки примерно в 2,5 капитала). Александр Носорев в настоящее время является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Георгий Портнов