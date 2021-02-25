Глава донского региона Василий Голубев занял 51 место в национальном рейтинге губернаторов по итогам января февраля 2020 года. Господин Голубев вошел во вторую группу рейтинга. Рейтинг опубликовал Центр информационных коммуникация «Рейтинг».

Результаты были сформированы на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов. Отметим, что в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2020 года господин Голубев занял 54 место.

Как отметил один из экспертов рейтинга, правозащитник Александр Хуруджи, население региона готово к изменениям, однако губернатор не может их предложить. «Губернатор Ростовской области, с одной стороны, — уверенный середняк по показателям. С элитами взаимодействие он вроде бы наладил, с крупным бизнесом компромиссы нашёл, но у дончан накопилась усталость. Люди устали от застоя и хотят более активной власти в регионе, запрос на обновление в Ростовской области ощущается по всем ветвям власти»,— сказал правозащитник, его слова приводятся в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 22 строчку рейтинга, войдя в первую группу. Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края занял 55 место. «Он открыт к диалогу, реагирует на возникающие неполадки в краевом хозяйстве. Его усилия направлены на то, чтобы создать для внутреннего пользования (краевого) и внешнего (федерального центра) картинку стабильности, наличия реального плана на перспективу, и самое главное — уверенности в том, что эти планы будет реализованы. Нужно отдать должное ему и его команде: это у них неплохо получалось»,— сказал эксперт рейтинга, политолог Геннадий Косов, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева